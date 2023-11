Pecuarista fala sobre o 18º Leilão Direito de Viver

Na manhã desta quinta-feira (10), a pecuarista Leda Garcia de Souza participou do programa RCN Notícias para falar do 18º Leilão Direito de Viver em prol do Hospital do Câncer de Barretos.

O evento será realizado no dia 26 de novembro, às 11h, no recinto de eventos Leiolado Três Lagoas. É necessário comprar o convite para comparecer presencialmente, mas aqueles que não puderem ir, podem acompanhar o leilão de forma virtual.

Para quem quiser doar prendas para serem leiloadas, estará sendo aceito até a véspera do evento, no dia 25. No caso dos gados, a doação estará sendo aceita até o dia 20.

Continue Lendo...

Confira a entrevista completa: