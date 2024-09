Pelo segundo dia, Três Lagoas amanhece coberta por fumaça de queimadas

Pelo 2º dia consecutivo, Três Lagoas amanhece sob a influência de uma densa fumaça oriunda de queimadas. O sol até aparece, mas na cor vermelha, sinal da poluição sobre a cidade.

A previsão do tempo aponta que a sexta-feira (6) será de sol, sem nuvens, e não há previsão de chuva. De acordo com o último relatório meteorológico do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a manhã começará com temperaturas amenas, que deverão variar entre 10°C e 13°C nas regiões Sudoeste, Sul, Sudeste e Leste.

No entanto, a sensação térmica pode ser ainda mais fria em alguns pontos, onde as temperaturas podem cair abaixo dos 10°C.

Durante o período da tarde, as temperaturas subirão significativamente, alcançando máximas que variam de 31°C a 34°C nas regiões mencionadas.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 17°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.