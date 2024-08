Polícia intensifica combate a furtos em residências

A Polícia Militar e a Polícia Civil em conjunto a outras entidades de segurança intensificaram operações para combater furtos em residências nos bairros de Três Lagoas. Nesta semana, moradores reclamaram que ladrões estavam invadindo casas, em plena luz do dia, para furtarem.

No dia 13 de agosto, um adolescente de 17 anos, e um homem de 19 anos, invadiram e furtaram vários objetos de uma casa no Residencial Santa Luzia, no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas. Câmeras de segurança ajudaram a identificar os suspeitos, que foram presos, em menos de 24h.

Segundo a polícia, os objetos furtados eram roupas, caixa de som, celular, videogame, joias e cartões de banco, que foram recuperados e devolvidos a vítima. A polícia localizou primeiro o menor, que confessou participação no furto e, também, informou onde o comparsa estava com o material furtado.

O maior de idade foi preso em flagrante por furto qualificado, mediante arrombamento e por corrupção de menores e levado para a delegacia. Já o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de furto e o caso foi registrado e segue na Vara da Infância e Juventude de Três Lagoas.

No dia 13 de agosto, um homem de 38 anos, e uma mulher de 34 anos, foram presos suspeitos de furtar uma TV, de uma casa, no bairro Parques São Carlos, em Três Lagoas. O casal foi localizado, em menos de 24 anos, quando tentava vender o aparelho. A TV foi devolvida a vítima. O casal vai responder pelo crime de furto qualificado, mediante a arrombamento.

OPERAÇÃO DA POLÍCIA

Segundo o tenente da Polícia Militar, Lauro Santana, o Segundo Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas tem intensificado o patrulhamento na cidade através da ‘Operação Cidade Segura’, no qual são realizados patrulhamentos, abordagens e serviços de inteligências para identificar localidades que necessitam de maior policiamento.

“A polícia necessita das informações de onde ocorrem os furtos, para que possa ser iniciado um estudo e ação da polícia seja mais eficaz para a maior segurança da população. Através do policiamento preventivo e ostensivo foi constado uma diminuição nos índices de roubos e furtos em Três Lagoas, que segundo estatísticas, é considerada a 6ª cidade, com até 100 mil habilitantes, mais segura do estado de Mato Grosso do Sul”, ressaltou o tenente Santana