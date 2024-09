Prefeitura inicia a construção de 50 casas populares no Jardim das Violetas

A Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com a Agehab (Agência Estadual de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), deu início à construção de 50 casas populares no Jardim das Violetas.

As obras marcam as primeiras unidades habitacionais que serão construídas na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), com um investimento total de R$ 4,2 milhões. A empreiteira Moraes & Ferreira Incorporação Imobiliária foi contratada para executar as obras, que devem ser concluídas em até 450 dias. As moradias serão financiadas com recursos do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social. De acordo com a prefeitura, todas as pessoas que fizeram suas inscrições no Cadastro Habitacional no final de 2022 estão aptas a participar dos sorteios para os programas habitacionais da cidade.

Ainda segundo a prefeitura, o projeto prevê critérios de seleção transparentes para os beneficiários, como tempo de residência no município, renda familiar, número de filhos em idade escolar, entre outros, para priorizar as famílias com maiores necessidades. Idosos e pessoas com deficiência que utilizam medicamentos de alto custo terão dispensa total do pagamento das prestações, com 5% das unidades reservadas para idosos e 5% para pessoas com deficiência. Os demais beneficiários pagarão uma contraprestação ao município correspondente a 10% do salário mínimo vigente por cinco anos, com descontos progressivos até o total autorizado.

Vila Piloto

Além do projeto no Jardim das Violetas, a prefeitura vai construir mais 192 unidades habitacionais no bairro Vila Piloto, com formato de apartamentos. A empresa Faj Negócios Imobiliários Ltda venceu o processo de licitação para essa etapa, mas ainda não foram divulgados os prazos de início e conclusão das obras, nem os critérios de seleção das famílias que poderão ser beneficiadas.