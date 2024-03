Presidente da Petrobras visitará fábrica de fertilizantes em abril

A fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados (Ansa), da Petrobras, será a primeira da companhia a voltar a operar no país, disse na sexta-feira (23), o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. “O nosso Plano Estratégico autorizou, e não só autorizou, como colocou fertilizantes de volta na pauta de investimento da Petrobras”, disse o executivo da estatal.

O presidente da Petrobras disse que, apesar da obra estar 80% concluída, está muito tempo paralisada, desde dezembro de 2014. “Quando você fala de uma planta dessa, que é uma coisa que tem que estar viva o tempo todo, como um carro antigo ou mesmo um novo, se você deixar na garagem dois anos, três anos, ele começa a falhar. Então, na verdade é um 80% que deve cair para 70%. Vai ter equipamentos que você vai terá que repor”, exemplificou.

Continue Lendo...

A Petrobras, inclusive, está em processo de contratação de uma empresa para fazer uma avaliação técnica para conclusão das obras da UFN3. A empresa fará o levantamento quantitativo para a elaboração da lista de materiais, equipamentos e serviços restantes necessários para a conclusão da unidade. “Estamos articulando formas para agilizar o termino dessa planta e ela começar a produzir. Ela está exatamente no meio do mercado agrícola”, destacou o presidente da estatal.

A Petrobras já aditivou também o contrato com YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) para o fornecimento de 20 milhões de m³ por dia, de gás natural ao Brasil. Com isso, a estatal garante possível fornecimento de gás para a UFN3. Companhia de Gás de MS (MSGÁS) será a responsável pela distribuição do gás da Bolívia para a UFN3. Esses são processos fundamentais para definir o futuro da fábrica de fertilizantes.

Segundo o presidente da Petrobras, a fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados (Ansa) do Paraná, será a primeira da estatal a voltar a operar no país.