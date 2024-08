Presidente do Conselho Interativo de Segurança Microrregional analisa duplicação da BR-262

Em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, o presidente do Conselho Interativo de Segurança Microrregional do Leste Mato Grosso do Sul, Eurides Silveira de Freitas, fez uma análise do modelo de concessão para a duplicação da BR-262.

Eurides Silveira juntamente com os integrantes do Conselho e outros segmentos da sociedade fizeram um abaixo assinado de manifestação audiência pública na Câmara de Vereadores de Três Lagoas a respeito do resultado do modelo de concessão que prevê a duplicação de apenas um trecho da BR-262.

Continue Lendo...

“Eu acredito que quando você começa uma luta, a sociedade não pode parar. Então, no momento que você tem uma resposta, temos que dar continuidade, sendo que nós pedimos a duplicação do quilômetro 01, que começa aqui na ponte até Corumbá. Para nós, como três-lagoenses e cidadão, nós continuaremos na briga”, afirmou Eurides.

Veja mais na entrevista abaixo: