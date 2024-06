PRF apreende duas toneladas de maconha e prende homem em flagrante na BR-262

Um homem, de 30 anos, que tentava levar mais de 2 mil kg de drogas em um caminhão baú para o estado da Bahia, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada deste domingo (2), na rodovia BR-262, Km 141, em Água Clara (MS).

Os policiais rodoviários federais realizavam abordagens de rotina aos veículos que passavam pela base da PRF, quando foi procedido a conferência ao caminhão baú, que seguia no sentido ao município de Três Lagoas.

Questionado sobre origem e destino da viagem, o motorista informou aos policiais que saiu de Goiás, em 27 de maio, com destino a Campo Grande, onde entregou uma mudança. Perguntado sobre o endereço da entrega, onde ficou por sete dias, ele ficou incomodado com as perguntas, e passou a levantar suspeita.

Foi feito uma busca no veículo, que estava carregado com duas mudanças de clientes diferentes. Segundo o motorista, uma mudança tinha destino a cidade de Camaçari (BA), e outra a cidade de Alhandra (PE), mas ao sair de Campo Grande, pessoas o abordaram e o contrataram para que levasse alguns objetos até São Paulo (SP).

O motorista alegou que não teria acompanhado o carregamento dos produtos. Foi feito uma checagem no interior do baú e localizado 58 fardos suspeitos e um forte odor de maconha. A polícia confirmou que os objetos realmente eram maconha, após pesagem, totalizou 2 mil e 28 kg de maconha.

Questionado sobre a droga, o motorista negou conhecer a existência do ilícito. No caminhão, a única documentação que ligaria a carga à algum cliente foi um inventário de bens em nome de uma mulher, com data de 31 de de maio, com saída de Corumbá (MS) e destino Camaçari (BA).

Por não haver consistência nas versões apresentadas pelo motorista, e o flagrante constatado de transporte de drogas, foi dada voz de prisão ao suspeito por tráfico de drogas e o mesmo apresentado ao plantão da Polícia Civil da cidade de Água Clara (MS).