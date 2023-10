Primeira Conferência da Pessoa com Deficiência acontece em Três Lagoas

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas realizará a Primeira Conferência da Pessoa com Deficiência, nos dias 24 e 25 de outubro no auditório da Faculdade AEMS. O evento tem como objetivo debater sobre políticas públicas, inclusão social, acessibilidade, empoderamento e implementações dos direitos das pessoas com deficiência.

O Programa RCN Notícias desta quarta-feira (18), recebeu as coordenadoras do evento, Rose Magalhães e Sandra Lata, que explicaram que o tema da conferência será difundido em cinco eixos para se discutir e elaborar propostas. Segundo a Sandra, é fundamental a participação da população e do público-alvo, para que exponham suas necessidades. “É um momento de esclarecimento e de buscar ajuda para que as pessoas possam ter qualidade de vida”, pontou.

O evento será aberto ao público em geral, incluindo pessoas com deficiência, suas famílias, profissionais da área, acadêmicos, representantes de organizações não governamentais. Haverá palestra ministrada pela secretária Telma Nantes de Matos da Subsecretaria de Políticas Públicas para pessoas com deficiência.

Assista a entrevista completa abaixo: