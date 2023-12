Professora de Três Lagoas é reconhecida pelo Comitê Olímpico e integra grupo seleto

Após a convocação do Comitê Olímpico do Brasil (COB), a professora Ana Rita Muniz, da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer (Sejuvel) de Três Lagoas, se tornou a única representante do Centro-Oeste e uma das duas únicas mulheres no país a integrar o seleto grupo de professores, nível 4, em Excelência no Vôlei de Praia de Alto Rendimento, o mais elevado do esporte.

O reconhecimento veio em virtude do trabalho de destaque de Ana Rita à frente do projeto de vôlei de praia da Prefeitura de Três Lagoas. Essa não é a primeira vez que a professora recebe o convite do COB, evidenciando seu histórico na formação de atletas de alto rendimento e a conclusão de especializações anteriores no Comitê.

O Curso de Esporte de Alto Rendimento da Academia Brasileira de Treinadores (ABT), na área de concentração Excelência (Cear – Excelência), foi destinado a treinadores de equipes com potencial de medalha no atual ciclo olímpico. Desenvolvido ao longo de seis meses, o curso teve um 1º módulo com estágio internacional ministrado pelo técnico alemão Jünger Wagner e um 2º módulo com o ex-atleta brasileiro José Loiola, atual técnico dos EUA.

Ana Rita destacou a importância de trazer para os atletas de Três Lagoas o que há de melhor no Brasil e no mundo na modalidade. “Sou muito grata por fazer parte desse grupo seleto de treinadores, ter essa troca de experiência com as melhores referências no Brasil e no mundo, além de constatar o reconhecimento que temos lá fora. Devido à nossa formação de atletas talentosos, vemos no pequeno atleta o potencial a longo prazo, sabemos lapidá-lo e oferecer o que há de melhor, aliando a ciência e a prática”, explicou a professora.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas