Prouni terá mais de 240 mil bolsas no segundo semestre

O Ministério da Educação (MEC) ofertará 243.850 bolsas no processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni). As inscrições para o segundo semestre deste ano começam terça-feira (23) e vão até sexta-feira (26). Desse total, 170.319 bolsas são integrais (100%)e 73.531, parciais (50%), e vão ser distribuídas em distribuídas em367cursos de 901instituições participantes do programa.

Os cinco estados com o maior número de bolsas sãoSão Paulo, Minas Gerais,Bahia, Paraná e Amazonas. Os interessados em participar do processo seletivo do Prouni já podem consultaros detalhes das bolsas: curso, turno, instituição e local de oferta. As informações foram disponibilizadas nesta quinta-feira (18) pelo MEC noPortal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Continue Lendo...

Por unidade federativa, as bolsas estão assim distribuídas: São Paulo (44.631); Minas Gerais (28.258); Bahia (16.204); Paraná (15.469); Amazonas (13.816); Goiás (13.604); Rio Grande do Sul (13.495); Rio de Janeiro (10.978); Maranhão (10.031); Pará (9.241); Pernambuco (9.213); Mato Grosso (8.322); Santa Catarina (8.064); Ceará (7.060); Mato Grosso do Sul (6.687); Distrito Federal (6.511); Espírito Santo (3.443); Piauí (2.898); Rondônia (2.394); Paraíba (2.346); Tocantins (2.316); Sergipe (2.267); Alagoas (2.179); Rio Grande do Norte (1.776); Roraima (835); Acre (813) e Amapá (729).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O curso de administração é o que oferece o maior número debolsas:9.782 integraise 5.333parciais.Na sequência, vêm direito, com 14.231 bolsas(6.320 integrais e 7.911 parciais);pedagogia, com 13.890(10.298 integrais e 3.592 parciais) eciências contábeis, com 9.599(5.643 integrais e 3.956 parciais).

Na quarta-feira (17), foi divulgadoo edital do Prouni. A divulgação do resultado ocorrerá em duas chamadas: 31 de julho e 20 de agosto.



As bolsas integrais são destinadas aos candidatos com renda familiar bruta mensal per capita abaixo do valor de umsalário mínimo e meio e as parciais, àqueles com renda familiar bruta mensal per capita até trêssalários mínimos.

*Informações da Agência Brasil.