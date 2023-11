Finados: quatro túmulos são os mais visitados no cemitério municipal

Nesta quinta-feira, 2 de novembro, mais de 10 mil pessoas devem passar pelo Cemitério Municipal de Três Lagoas.

Entre os túmulos mais visitados estão de pessoas que se tornaram personagens históricos na cidade, como o 'Camisa de Couro', que se chamava Antônio Aragão. Era chamado de 'Camisa de Couro', em razão da roupa que utilizava com frequência.

Segundo relatos históricos, ele era pistoleiro sergipano que morava em Santa Fé do Sul com a família e mantinha vínculo com Três Lagoas por conta da sua “profissão”. Ele morreu em 1961, em frente ao prédio da antiga prefeitura.

Enterrado no Cemitério Municipal de Três Lagoas, o túmulo do 'Camisa de Couro' é visitado com frequência por moradores antigos da cidade. Eles deixam velas e flores e acreditam que precisam honrar o pistoleiro que fazia justiça com as próprias mãos para defender aqueles, que por algum motivo, eram prejudicados por alguém.

O túmulo do 'Zé da Camisola', considerado um dos personagens milagreiros, deficiente físico e mental, que vivia caminhando pelas ruas da cidade, também é um dos mais visitados em dia de Finados.

Ainda de acordo com a prefeitura, o túmulo do músico Amilton Roldão de Souza, o 'Brancão', morto em 2018, também está na lista dos mais visitados. E quando alguém passa próximo ao túmulo, é possível ouvir o chamamé, ritmo tocado durante anos por Brancão. A obra com o sensor que permite isso, foi feita pelo filho dele, o Carlinhos, que também é músico.

O túmulo da Tia Nega, que morreu em 2021, se tornou também um dos túmulos mais visitados.

