Radares seguem sem previsão de funcionamento em Três Lagoas

Os nove radares instalados em ruas e avenidas de Três Lagoas ainda não estão operando, e até o momento, não há previsão para que esses equipamentos entrem em funcionamento. Colocados pelo Detran/MS, os radares aguardam a ligação da energia elétrica e a vistoria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para que possam começar a operar.

Esses dispositivos foram instalados em pontos estratégicos da cidade, incluindo a rua Custódio Andries, próximo ao estádio da Adem; avenida Rosário Congro, na Baixada Alvorada, perto do Detran; rua Maria Guilhermina Esteves, nas proximidades da Banda Marcial; e avenida Elviro Mario Mancini, incluindo o trecho próximo ao Fórum. Outros locais que receberam os radares são a avenida Aldair Rosa de Oliveira, perto do campo de futebol; avenida Olinto Mancini, próximo à Clínica da Mulher; rua Egídio Thomé, perto do Jupiá; e na avenida Jamil Jorge Salomão, nas proximidades do Balneário.

Segundo o diretor de Trânsito, Flávio Thomé, embora alguns motoristas questionem a eficácia dos radares como solução para as infrações, eles são considerados uma medida essencial para coibir o desrespeito ao limite de velocidade nas vias da cidade.

Entretanto, há quem critique a velocidade permitida nas vias que receberam os radares. O empresário Wilson Ferreira de Medeiros, por exemplo, questiona o limite de 40 km/h, afirmando que essa velocidade é inadequada para algumas ruas e avenidas. Segundo ele, as infrações e a falta de respeito no trânsito em Três Lagoas são evidentes, e ele sugere que essa medida poderia ser reavaliada.

Por outro lado, o mototaxista Fred Bernardo defende que é necessário haver mais campanhas educativas no trânsito. Ele alerta que os radares não podem se transformar em "fábricas de multas", sugerindo que a educação no trânsito é tão importante quanto a fiscalização.

