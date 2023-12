'RCN em Ação' encerra 2023 com a palestra de Gui Rangel

Promovido pelo Grupo RCN de Comunicação desde 2018, o projeto ‘RCN Em Ação’- o maior ciclo de eventos corporativos de Mato Grosso do Sul, encerrou o ano de 2023 com a palestra do pesquisador e futurista Gui Rangel, realizada no auditório da Aems (Faculdades Integradas), na noite do último dia 29, em Três Lagoas.

Gui Rangel foi nomeado como uma das 50 vozes mais influentes no mundo na área de realidade virtual pela Thinker 360 - uma plataforma com perfis detalhados dos principais líderes de pensamento da atualidade, com mais de 100 milhões de seguidores.

O futurista destaca que a tecnologia do momento vai “muito além do ChatGPT”- inteligência artificial (IA) generativa para as massas, ao exemplificar a influência da IA na vida das pessoas e nos negócios, transformando processos e personalizando serviços.

“Já podemos dizer que a IA tem o mesmo impacto na sociedade que a roda e o fogo”, enfatizou Rangel que discorreu como a inteligência artificial pode mudar o modo de consumo, sendo chamada de “nova eletricidade”, por reinventar a existência humana democratizando a informação, inovação e o conhecimento.

Para o pesquisador, é essencial que as pessoas, ao recorrerem a essa tecnologia, façam as perguntas certas para a IA, que só enxerga o mundo através de dados. Por isso, a experiência com essa tecnologia deve levar em conta quais países estão na vanguarda da imersão de dados virtuais.

Rangel compartilha um pensamento inovador, inspirador e não-convencional, para que pessoas e organizações se preparem para um futuro complexo, vibrante e cheio de possibilidades ilimitadas. Mas ele alerta que o uso da inteligência artificial permaneça em torno da experiência humana, dentro das tendências tecnológicas que afetam o dia-a-dia das pessoas. “Nesse processo devemos deixar de ser meros espectadores. Temos que nos tornar protagonistas na criação da realidade que vamos viver”, afirmou.

Para o estudante de Administração, Rafael Souza, aprender mais sobre tecnologias é estar um passo à frente e essencial para qualquer profissional. “Esse é um tema muito importante. Assistir a palestra foi uma oportunidade única e uma experiência inovadora”, revelou o universitário.

Na terça-feira (28) Gui Rangel se apresentou para o público da Capital, durante o ‘CBN Em Ação’, realizado no auditório da OAB-MS. Ele manteve o público atento ao apresentar situações em que a inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia e como podemos fazer o melhor uso dessa tecnologia para que o tempo seja melhor aproveitado em ações de criatividade e desenvolvimento humano.

Inteligência artificial

O termo ‘Inteligência Artificial’ (IA) surgiu em 1956, dito por John McCarthy, professor de matemática do Dartmouth College, em New Hampshire (EUA).

McCarthy e outros cientistas estavam reunidos para disscutir a automação, matéria que florescia na academia e dividia opiniões sobre a capacidade de máquinas de exercer tarefas humanas.

Conhecimento, interação e troca de experiências

As palestras e os debates realizados pelo Grupo RCN desempenham um papel fundamental na disseminação de conhecimento, no desenvolvimento profissional e na criação de oportunidades de networking. Esses eventos proporcionam um ambiente propício para aprendizado, troca de experiências e conexões entre os participantes, contribuindo para o crescimento pessoal e profissional de todos os envolvidos.

Neste ano de 2023, as cidades de Campo Grande e Três Lagoas receberam os projetos RCN Agro, RCN Em Ação e o CBN Em Ação, incluindo a realização do 1º Fórum RCN de Sustentabilidade e a exibição inédita do programa Fim de Expediente, da Rede CBN, com transmissão ao vivo do Bioparque Pantanal para todo o país.

A cada evento, o público participante tem a oportunidade de estar junto a renomados palestrantes que abordam temas relevantes e atuais, compartilhando conhecimentos e insights valiosos.

“Essas apresentações contribuem para a atualização profissional, o aprimoramento de habilidades e a ampliação do conhecimento em diversas áreas. Assim, o Grupo RCN também participa ativamente com ações em prol do desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul”, concluiu Estêvão Congro, diretor-executivo do Grupo RCN.