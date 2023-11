Reality Show "Essa Honda é Minha!": saiba qual o segredo para vencer uma prova de resistência

O Grupo RCN de Comunicação em parceria com Honda Mototrês realizará a 6ª edição do Reality Show “Essa Honda é minha!”, em Três Lagoas. As inscrições já estão abertas. A competição vai iniciar no dia 19 de dezembro. O vencedor ganhará uma motociclista zero quilômetro.

O último ganhador do Reality foi Silvano Marques dos Santos, na edição de 2019. Silvano ficou mais de 70 horas na prova de resistência, ou seja, quatro dias, em cima de uma motocicleta.

O Reality “Essa Honda é minha!” de maior sucesso no Mato Grosso do Sul já gera expectativas nas ruas de Três Lagoas. A competição é dura e castiga o corpo e a mente dos participantes, por isso é preciso ter preparo físico e emocional.

Inscrições

Os interessados em participar do Reality podem se inscrever nas lojas participantes. São elas: Mega TEC, Ener 3, Brasil Shop, Croasonho, Morena Mulher, Pé Legal, Amigão Supermercado, Trilhas da Amazônia, Vidrobox, Decor Colors, Shopping do Pão, Jin Jin e Stop Car.

