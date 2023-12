Rematrícula e pré-matrícula da Rede Municipal de Ensino começam nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (1º), inicia o prazo para que os pais e responsáveis realizem a rematrícula e pré-matrícula para o ano letivo de 2024, nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Três Lagoas. É importante que os pais fiquem atentos aos prazos e documentações necessárias para participar do processo.

Este é o oitavo ano do processo de matrícula implantado pela atual gestão municipal. A meta do município é matricular 17 mil estudantes no próximo ano, tanto de rematrícula como matrícula nova, sendo que a rede oferece vagas para a Educação Infantil (Creche) e (Pré-escola); Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos (PAA).

De acordo com a secretária municipal de Educação e Cultura (Semec), Angela Brito, a cada ano o município aprimora o processo com o objetivo de facilitar o acesso da população à uma educação com equidade e qualidade social.

Cronograma e orientações

A rematrícula de alunos que continuarão na mesma escola será dos dias 1º a 20 de dezembro. Já a pré-matrícula para novos alunos de todas as etapas de ensino será dos dias 1º a 20 de dezembro a primeira etapa; 8 a 26 de janeiro a segunda etapa e a partir de 7 de fevereiro a terceira etapa.

Para realizar a pré-matrícula, é só acessar o site e clicar em acessar pré-matrícula. Em seguida, preencher as informações sobre o estudante com a etapa de ensino e informar três unidades de ensino diferentes.

O preenchimento de três opções diferentes possibilitará uma maior chance de seleção para a matrícula. O pai ou responsável deverá colocar as unidades de ensino mais próximas de seu endereço.

É importante destacar que este é o processo de pré-matrícula dos estudantes, e que após o prazo inicial serão designados para as unidades escolares que irão estudar ao longo do ano letivo de 2024. A garantia da vaga na unidade se dá a partir do momento que os pais efetivarem a matrícula da criança. O calendário das datas de designação e prazo para matrícula serão informados posteriormente pela página e na Central de Matrícula.

Para realizar a realizar a pré matrícula do estudante é necessário CPF, certidão de nascimento, cartão do SUS, carteirinha de vacinação atualizada, acompanhada de termo de validação emitido nas Unidades de Saúde da Família (obrigatório para todas as idades), declaração de transferência (Se já cursou o 1º ano do fundamental).

Já os documentos dos pais ou responsável é RG, CPF e comprovante de residência.

Designações

1ª Etapa

Resultado – 15/01/2024

Matrículas – 15/01/2024 a 17/01/2024

2ª Etapa

Resultado – 30/01/2024

Matrículas – 20/01/2024 a 02/02/2024

3ª Etapa

Resultado – No ato do cadastro

Matrículas – Até três dias úteis após data da designação

Para mais informações, a Central de Matrícula fica localizada na rua Alexandre Costa, número 130, no Centro de Três Lagoas. Os números para contato é (67) 3929-1467 ou (67) 9 9257-2101.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três lagoas