Samu presta socorro à vítima de violência doméstica e Polícia Militar é chamada na UPA

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionou a Polícia Militar, na madrugada deste domingo (30), após atender uma mulher vítima de violência doméstica. O caso ocorreu na avenida Clodoaldo Garcia, em Três Lagoas.

A viatura do Samu, que estava retornando à base, encontrou a mulher pedindo socorro após ter sido agredida pelo marido dela. Ao parar para verificar a situação, a equipe de socorristas foi surpreendida pela chegada do agressor, que, muito alterado, começou a ameaçar tanto os socorristas quanto a vítima.

Temendo pela segurança e pela integridade da vítima, a equipe do Samu se trancou na viatura enquanto o suspeito tentava forçar a entrada no veículo. Com a situação se agravando, os socorristas decidiram levar a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ela recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar foi chamada à UPA e conversou com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro durante uma festa em um clube. Ela explicou que, para se proteger, fugiu e pediu ajuda. Apesar das agressões, a mulher optou por não registrar um boletim de ocorrência contra o marido naquele momento, embora tenha sido informada sobre os procedimentos legais para denunciar a violência doméstica.

Os militares então entraram em contato com a equipe médica do Samu e da UPA, que relataram as lesões da vítima: escoriações pelo corpo e uma fratura em um dos dedos da mão.

Com base nas informações coletadas, a Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), documentando o relato dos socorristas, o atendimento médico e o desejo da vítima de não prosseguir com a denúncia.