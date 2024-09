Semana começa com tempo seco e calorão de 40°C em Três Lagoas

A primeira semana de primavera será marcada por uma nova onda de calor, em que a temperatura máxima pode chegar aos 40°C. A segunda-feira (23) será de sol com muita fumaça no céu, e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa onda de calor deve durar até a próxima quarta-feira (25), e as temperaturas devem ficar 5°C acima da média.

A umidade deve atingir os 20% durante o dia. A orientação para minimizar os efeitos do tempo seco é hidratar-se a todo instante e evitar exposição ao sol e exercícios físicos nos momentos mais quentes do dia.

A temperatura mínima registrada foi de 22°C."