Servidores do IFMS anunciam greve a partir desta quarta-feira

Nesta quarta-feira (3), professores e trabalhadores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) iniciaram um movimento grevista, em 10 unidades do estado, em resposta à situação salarial. Durante a assembleia realizada, 391 votos foram favoráveis à greve, enquanto 38 foram contra.

O representante do Sindicato dos Servidores Federais, Kader Carvalho Assad, destacou que os salários dos servidores estão sendo corroídos desde 2010, com nenhum dos reajustes concedidos acompanhando o ritmo da inflação. Atualmente, a defasagem salarial ultrapassa 53% para os técnicos e 39% para os docentes.

Continue Lendo...

Kader ressaltou que as negociações com o Governo Federal vêm ocorrendo desde o ano passado, não apenas em relação ao reajuste salarial, mas também visando uma reestruturação das carreiras técnico-administrativas e docentes para aprimorar a instituição. A recomposição orçamentária das unidades também é uma demanda da greve.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com mais de 70% do corpo docente e dos técnicos aderindo à greve por tempo indeterminado, a iniciativa é parte de um movimento nacional, em conjunto com o serviço público federal.

Confira a reportagem abaixo: