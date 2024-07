Sindivarejo convoca comerciantes para reunião sobre esclarecimentos ao ICMS

O Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo-TL) irá realizar uma reunião nesta segunda-feira (22), com empresários, comerciantes e contadores do município, sobre a devolução do ICMS pago a mercadorias adquiridas pelo Simples Nacional.

O advogado da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), Marlon Carbonaro, estará presente no encontro para esclarecer sobre a ação movida pela entidade, que resultou na condenação pelo Governo Estadual para que fosse devolvido o valor pago indevidamente pelas empresas.

O presidente do sindicato, Sueide Torres, esclarece que este é um direito de todos os comerciantes de Três Lagoas. "Essa ação já está ganha, já foi transitado em julgado. Agora, nós precisamos cobrar o dinheiro que nós temos direito."

O encontro será realizado às 17h30, na sede do Sindivarejo, localizada na rua Bernardo Antônio Leite, nº 601, bairro Jardim Primaveril.

Assista ao vídeo sobre o assunto: