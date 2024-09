Sobe para nove o total de mortes em acidentes de trânsito em Três Lagoas

O município de Três Lagoas, que conta atualmente com frota superior a 103 mil veículos em circulação, enfrenta uma situação preocupante nas vias públicas. Dados consolidados pelo Departamento Municipal de Trânsito e pelo Pelotão de Trânsito, do 2º Batalhão da Polícia Militar, apontam aumento no número de mortes no trânsito. Entre os meses de janeiro e setembro nove pessoas perderam a vida em decorrência de acidentes, sendo oito mortes na área urbana e uma na área rural. Entre as vítimas, duas eram mulheres. Os veículos envolvidos nos acidentes foram seis motos, uma bicicleta, uma bicicleta elétrica e um carro. O levantamento demonstra ainda que as vítimas tinham idades entre 20 e 68 anos. Neste mesmo período de nove meses, foram registrados mais de 700 acidentes de trânsito.

O levantamento do número de mortes segue os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera o acompanhamento das vítimas em até 30 dias para determinar se o caso evoluiu de sinistro para óbito. O relatório aponta que a maioria das causas dos acidentes é o excesso de velocidade de uma das partes envolvidas. Em 10 de setembro, Semilton do Prado Filho, de 22 anos, morreu após perder o controle da moto que pilotava e colidir com um caminhão. O acidente ocorreu na rodovia BR-262, em um trecho urbano administrado pela prefeitura.

Continue Lendo...

A investigação preliminar indica que o motociclista morreu na hora após o impacto e, em seguida, teve o corpo carbonizado devido à explosão do tanque da moto, na pista. O tenente do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, Lauro Santana, explicou que, depois dos acidentes, inquéritos são abertos para apurar as causas do sinistro. “Cerca de 70% dos acidentes estão relacionados ao desrespeito às regras de circulação, como não respeitar a sinalização de pare, avançar o sinal vermelho ou cometer atos irregulares ao dirigir. O trânsito é um tripé: engenharia, educação e fiscalização. A cidade é bem sinalizada e os motoristas precisam se educar”, concluiu.

MEDIDAS

Novos radares foram instalados em ruas e avenidas de Três Lagoas para tentar diminuir o índice de acidente. Os equipamentos já estão funcionando, mas em fase educativa até o dia 30 de setembro, gerando notificações, sem aplicação de multas. A partir do dia 10 de outubro, os radares entrarão oficialmente em funcionamento e os condutores poderão ser autuados. Esses dispositivos foram instalados em pontos estratégicos, limitando a velocidade a até 40 km/h.