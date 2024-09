Suspeitos de tráfico de drogas são presos em bar no bairro Jardim Carandá

A Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas registrou uma ocorrência de tráfico de drogas e porte para consumo pessoal, na tarde desta segunda-feira (2), em um bar no bairro Jardim Carandá. A operação foi realizada após denúncias de moradores sobre atividades suspeitas no local.

De acordo com a Força Tática, o bar estava sendo utilizado para a venda e consumo de entorpecentes. Durante o patrulhamento, os policiais abordaram duas mulheres em atitude suspeita em frente ao estabelecimento. Uma delas tentou se desfazer de uma porção de crack ao avistar a viatura, mas foi flagrada pela equipe.

Durante a revista pessoal, não foram encontrados outros ilícitos com as mulheres. No entanto, na vistoria do bar, foram encontradas mais porções de crack, além de substâncias análogas à maconha e cocaína, e R$ 115,00 em dinheiro. O proprietário do bar chegou ao local durante a operação e também foi detido.

Os detidos foram encaminhados à Depac, onde tiveram os direitos constitucionais garantidos. Uma das mulheres apresentava escoriações devido a uma queda de moto ocorrida anteriormente. O caso agora aguarda deliberação da Polícia Civil.