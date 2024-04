Suzano lança programa de qualificação de motoristas com gratificação de R$ 1,4 mil em Três Lagoas

A Suzano e o Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transportes) lançam o projeto ‘Escola de Motoristas Profissionais Sest Senat’, voltado para a qualificação de profissionais do transporte, principalmente mulheres, interessadas em ingressar no setor de logística florestal.

Nesta primeira etapa, serão 24 vagas abertas para todas as pessoas, preferencialmente para mulheres, desde que atendam aos pré-requisitos da formação: ter, no mínimo, 21 anos completos na data de inscrição; saber ler e escrever; possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF); possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria "D" ou "E" e que esteja em situação válida; não ter cometido infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses e residir em Três Lagoas e região.

As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de abril, presencialmente, na sede do Sest Senat de Três Lagoas, localizada na avenida Júlio Ferreira Xavier, número 2640, bairro Jardim Alvorada, em horário comercial, das 8h às 17h. As 24 primeiras pessoas que se inscreverem e que atenderem aos pré-requisitos serão contempladas com a formação.

"A iniciativa ‘Escola de Motoristas’ vem ao encontro do compromisso da Suzano de contribuir, por meio da qualificação profissional, com o aumento da empregabilidade e geração de renda nas regiões onde mantém operações. O objetivo do curso, realizado em parceria com o Sest Senat, é contribuir para a formação ou atualização de profissionais do transporte para que eles e elas possam ingressar no setor de logística florestal. Vale destacar que há vagas preferenciais para mulheres, uma vez que também faz parte dos compromissos da Suzano contribuir para a equidade de oportunidades", destaca Gustavo Henning, gerente de Logística Florestal da unidade Três Lagoas da Suzano.

Formação

O curso está previsto para iniciar no dia 22 de abril deste ano e segue até o dia 8 de junho, em período integral, das 7h30 às 18h, com intervalo de duas horas para almoço. Entre os temas abordados, estão: comportamento, segurança, relacionamento interpessoal, legislação, noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e prevenção de incêndios e movimentação de cargas. O curso também prevê aulas utilizando simulador de direção e aulas práticas de direção segura. Após o término da formação, os alunos aprovados no curso receberão uma gratificação de R$ 1,4 mil.

Além da qualificação profissional, a iniciativa visa contribuir para a melhora na qualidade dos serviços de transportes e na segurança do trânsito. "A Suzano tem um direcionador que diz que 'Só é bom para nós, se for bom para o mundo' e motoristas qualificados é bom para o setor e, principalmente, para a construção de um trânsito mais seguro para toda a população", completa Gustavo Henning.

Serviços

Dúvidas e mais informações sobre o programa ‘Escola de Motoristas Profissionais Sest Senat – Suzano’ podem ser obtidas pelo telefone (67) 2105-5300 ou pelo e-mail cursos.b088@sestsenat.org.br.

* Com informações da assessoria da Suzano