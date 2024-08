Terça-feira amanhece gelada com sensação térmica de 8°C em Três Lagoas

Terça-feira (27) amanheceu gelada, com temperatura mínima de 10°C e sensação térmica de 8°C. O dia será de sol, sem nuvens, e não há previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), esse cenário se deve à atuação de um sistema de alta pressão que inibe a formação de nuvens.

Mas esta frente fria começa a perder força a partir de hoje, e para os próximos dias os termômetros voltam a registrar altas temperaturas.

A previsão do Cemtec para os próximos meses é de que as chuvas fiquem abaixo da média em Mato Grosso do Sul; o período entre setembro e novembro deste ano deve registrar tempo seco na maior parte dos municípios, assim como ocorreu nos primeiros 15 dias de agosto.

Em Três Lagoas, a temperatura máxima não passa dos 26°C.