Termina hoje prazo para inscrições no vestibular do ITA

Os interessados em realizar a prova do vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) têm até esta quarta-feira (24), para realizarem a inscrição através do site oficial do processo seletivo.

Ao todo, são oferecidas 180 vagas e as provas podem ser feitas em diversas cidades do Brasil. A taxa de inscrição é de R$ 195,00.

A prova da primeira fase está prevista para o dia 13 de outubro. A segunda fase será realizada entre os dias 5 e 8 de novembro.

Podem ingressar no ITA os candidatos de ambos os sexos, solteiros, que sejam brasileiros natos, tenham no máximo 23 anos de idade até o dia 31 de dezembro de 2024 e tenham concluído ou estejam concluindo o Ensino Médio em 2024.

Para saber mais, acesse o edital do vestibular aqui.