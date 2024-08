Três Lagoas enfrenta aumento preocupante nos casos de Chikungunya

Três Lagoas está lidando com um crescimento alarmante nos casos de Chikungunya em 2024. Dados divulgados pela Coordenação de Endemias mostram que, até agora, 34 casos da doença foram confirmados na cidade, o que representa mais do que o triplo do número registrado em todo o ano passado, que contabilizou apenas 11 casos.

De acordo com o coordenador de Endemias, Alcides Ferreira, a transmissão da Chikungunya ocorre da mesma forma que a dengue, através do mosquito Aedes aegypti. Enquanto os casos de dengue estão em queda, com 140 confirmações até agora, o aumento dos casos de Chikungunya tem preocupado as autoridades locais.

Em 2023, Três Lagoas enfrentou uma epidemia de dengue, com 4.600 casos confirmados e 7 óbitos. Este ano, apesar de não haver registros de mortes, o Aedes aegypti continua a representar um risco, com o aumento dos casos de Chikungunya.

As autoridades de saúde têm reforçado a importância de eliminar focos de água parada, locais onde o mosquito se prolifera. É essencial que a população redobre os cuidados, especialmente porque os sintomas da Chikungunya, como febre, dores nas articulações e mal-estar, podem ser confundidos com os da dengue.

Campanhas de conscientização e combate ao Aedes aegypti continuam sendo fundamentais para controlar a situação. A colaboração dos moradores é muito importante para eliminar possíveis focos do mosquito em suas casas e arredores.

