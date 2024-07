Três Lagoas recebe 6ª etapa do Beach Tênis

Atletas de diversas cidades de Mato Grosso do Sul e do interior paulista estão em Três Lagoas competindo na 6ª Etapa da Copa Estadual de Beach Tênis.

A novidade desta etapa é a pontuação que será igual a de Campo Grande, ou seja, atletas podem conseguir mil pontos no ranking estadual.

Continue Lendo...

“O maior diferencial em relação às outras cidades do interior é a pontuação que será igual a da capital, mil pontos serão colocados na disputa”, explicou Marcus Vinícius, técnico de beach tênis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Três Lagoas, a 6ª Etapa do Estadual deve atrair mais de 300 atletas. As disputas começaram no final da tarde de sexta-feira (28), e vão até o domingo (30), no masculino e feminino.

E, na briga pelo título, tem três-lagoenses. “Entre esses atletas, duas mulheres se destacam, inclusive, podendo ser convocadas para representar Mato Grosso do Sul no campeonato nacional”, disse Marcus.