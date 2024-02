Jogador três-lagoense de 14 anos e revelação no futebol é contrato pelo Cascavel

O Cascavel Futebol Club do Paraná acertou a contratação do zagueiro três-lagoense, Asaph Barbosa, de 14 anos, ex-jogador da Seleção de Três Lagoas. Os treinos pelo novo clube já começaram e o atleta vai disputar o torneio paranaense na categoria sub-15.

Asaph é revelação do time da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejuvel) e foi destaque na Copa Lavinia, no início deste ano, no interior de São Paulo. Para o técnico, Renato Ribeiro, que revelou o atleta, chegar ao profissional é muito difícil, por isso é preciso responsabilidade, o que não falta para Asaph, que se mostrou comprometido e disciplinado.

“A gente começou esse trabalho há um ano, e hoje, a gente está colhendo os frutos, com esses atletas tendo a oportunidade de disputar campeonatos de alto nível, no interior de São Paulo”, explicou o técnico Renato.

Este é o primeiro degrau de Asaph na carreira como profissional. Em Três Lagoas, a família dará todo o suporte para que o filho chegue no topo. O sonho de Paulo Cesar, pai do Asaph, é ver o filho jogar no time do coração.

“A gente passava o dia junto. Mas eu sei que é um sonho do Asaph, desde pequeno sempre buscando, treinando e participando. Nós estávamos fazendo de tudo para que esse dia chegasse”, expressou o pai do Asaph.

