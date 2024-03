Três-lagoense Pablo do Anjos conquista duas medalhas em torneio nacional 'Copa Brasil de Atletismo'

O três-lagoense Pablo dos Anjos Vicente fez bonito e trouxe duas medalhas para Mato Grosso do Sul, na Copa Brasil Loterias Caixa Atletismo de Meio Fundo e Fundo, realizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), sábado (23) e domingo (24), no Estádio do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista.

O atleta de 18 anos de idade, da Secretaria Municipal de Esporte Juventude e Lazer (Sejuvel), por meio da Atletismo Três Lagoas (ATA), superou nomes e clubes importante e tradicionais no cenário do atletismo nacional e conquistou duas medalhas, prata nos 1.500 metros e bronze nos 800 metros, sub-20.

Continue Lendo...

Pablo que iniciou na modalidade na escola da Sejuvel, há aproximadamente três anos, já é uma promessa do esporte, conforme destaca seu treinador e técnico Reynaldo Abrão Camargo. “Já esperávamos esse resultado, no ano passado ele já havia conquistado a medalha de prata nos 800 metros, e com a evolução nos treinamentos, sabíamos que viria um pódio”, destaca o treinador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Feliz pela conquista, o atleta que tem como inspiração no esporte, o também três-lagoense Zequinha Barbosa, disse que a meta para este ano é conquistar a medalha de ouro em nas provas e conseguir o índice para o Troféu Brasil, principal torneio de atletismo do país.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas

Confira a reportagem abaixo: