Três-lagoenses conquistam quatro medalhas de ouro no 10º Open de Jiu-Jitsu em Dracena

Três Lagoas obteve um desempenho excelente no 10º Open de Jiu-Jitsu realizado na cidade de Dracena, interior de São Paulo. Com uma equipe composta por 9 atletas, em uma competição que contou com mais de 500 lutadores inscritos, os três-lagoenses conquistaram quatro medalhas de ouro e uma de prata.

Devido ao grande número de participantes, o campeonato é considerado um dos ‘opens’ mais importantes do interior paulista. Foram disputadas categorias masculina e feminina adulto, máster e sênior, nas faixas branca, azul, roxa, marrom e preta.

O município foi representado pela equipe Tatu Fight Team – CT365, que conta com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

Veja os resultados dos nossos atletas

João Freitas: Campeão peso e absoluto até 95 kg / faixa preta

Eduardo Guarnieri: Campeão peso e absoluto até 95 kg / faixa branca

Jailton Helivelton: Campeão master até 85 kg / faixa azul

Gustavo Henrique Yamamoto: Campeão até 75 kg / faixa azul

Dayane Moraes: Vice-campeã categoria até 85 kg/ faixa azul

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas