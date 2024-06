Vera Helena será a vice de Cassiano Maia

MARTELO

Segundo fontes, já está batido o martelo de que a ex-vereadora e ex-secretária de Assistência Social, Vera Helena, será a vice na chapa encabeçada pelo médico e presidente da Câmara, Cassiano Maia (PSDB), na disputa pela Prefeitura de Três Lagoas, nas eleições deste ano. Fonte próxima ao prefeito Ângelo Guerreiro informou que foi definido o nome de Vera Helena por ser de sua confiança e que fez parte de sua gestão desde o primeiro mandato. Vera já se desincompatibilizou da secretaria para disputar o pleito deste ano.

VENTUROLI

O auditor fiscal da Receita Estadual, Fabrício Venturoli, tem feito de tudo para emplacar o seu nome como vice de Cassiano Maia. Chegou a filiar-se ao PP, partido que fará a indicação do vice, a pedido da senadora Tereza Cristina. Mas tudo indica que a vaga será mesmo de Vera Helena. Fabrício tem buscado o apoio de pastores e outras lideranças ligadas à classe evangélica na tentativa de emplacar seu nome.

DESISTIU

O ex-governador André Puccinelli (MDB) anunciou a desistência da pré-candidatura a prefeito de Campo Grande nas eleições deste ano. A coluna já havia antecipado na edição passada que Puccinelli desistiria de concorrer ao pleito por falta de apoio financeiro. O MDB e Puccinelli vão apoiar a pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB) à Prefeitura da Capital.

CRITICOU

O deputado federal Luiz Alberto Ovando (PP), que cumpriu agenda em Três Lagoas nesta semana, criticou veemente a postura dos ministros do STF sobre o porte de maconha. “É lamentável e ultrapassa as prerrogativas do Congresso Nacional”, declarou.