Vitória Barreto é medalha de prata em campeonato nacional de atletismo

A atleta três-lagoense Vitória Barreto conquistou a medalha de prata no arremesso de peso durante o Campeonato Brasileiro Sub-18, realizado no último fim de semana em Recife (PE). Com um lançamento de 14,40 metros, Vitória garantiu o segundo lugar em uma competição acirrada.

A campeã, do Espírito Santo, alcançou a marca de 16,02 metros, uma distância ainda superior para Vitória, mas próxima ao objetivo dela. Vitória, que compete com a mesma adversária há quase três anos, agora se prepara para a próxima etapa da carreira.

A vitória no Campeonato Brasileiro garantiria uma vaga para o Sul-Americano, o que não ocorreu desta vez. No entanto, a atleta já se prepara para a próxima competição, os Jogos Escolares da Juventude, que ocorrerão em novembro. Ela está determinada a buscar o primeiro lugar e continuar a trajetória de crescimento no esporte.

Vitória revela que, apesar do resultado, está satisfeita com o desempenho e comprometida com o treinamento. "Estamos focados e treinando firme para buscar o melhor em João Pessoa (PB) no próximo ano. Nosso objetivo é voltar com o ouro e melhorar ainda mais nossa marca de distância", afirma a atleta.

Após o campeonato, Vitória retornou para Três Lagoas, onde continuará a rotina de treinos diários de segunda a sexta-feira, com a meta de aprimorar ainda mais o desempenho e alcançar os objetivos futuros.

