Espetáculos de ontem e hoje

A história do entretenimento é uma narrativa em constante evolução, refletindo os valores, tecnologias e estruturas sociais de cada época. Voltando no tempo, observamos que os coliseus da Grécia antiga eram mais do que meros locais de diversão; eles serviam como instrumentos de controle social e afirmação de poder. Esses espetáculos eram uma expressão não apenas da força e cultura da sociedade, mas também levantavam questões profundas sobre a ética do espetáculo e a valorização da vida humana.

Já nos dias atuais, o Big Brother Brasil 24 oferece um palco onde as dinâmicas sociais contemporâneas são vividamente encenadas. Semelhante aos espetáculos dos coliseus, o BBB24 reflete aspectos fundamentais da sociedade atual. A madrugada tumultuada no programa, marcada pelo antagonismo de Leidy Elin de jogar as roupas de Davi (o até então, protagonista desta edição) na piscina, ressalta a intensidade das emoções e dos conflitos quando observados sob o olhar atento do público.

Essa interação dramática, que culminou em planos de vingança e punições severas, ecoa os tempos dos antigos coliseus, onde o público desempenhava um papel ativo nos desfechos dos combates.

Além disso, episódios como a estratégia ardilosa de Matheus (um príncipe desencantado) para manipular as alianças dentro da casa ou os momentos de confronto entre os participantes durante a formação do paredão também ilustram a complexidade das relações humanas no contexto do BBB24. Não podemos deixar de destacar a participação ativa da audiência desta atração televisiva, através do voto e da interação nas redes sociais, destaca as responsabilidades éticas dos espectadores, que se tornam coautores do drama que se desenrola.

É fundamental reconhecer que os participantes do reality show, ao contrário dos antigos gladiadores, entram voluntariamente no programa, buscando fama e recompensas. No entanto, essa escolha não vem sem suas próprias consequências, como ilustrado pela situação delicada de Yasmin (quase uma Regina George de Meninas Malvadas), que enfrenta desafios emocionais e psicológicos diante das pressões do jogo.

Embora o contexto e a forma do entretenimento tenham mudado, questões fundamentais como dignidade, respeito e empatia permanecem tão relevantes hoje quanto eram no passado. Em suma, a evolução do entretenimento, do antigo coliseu aos reality shows contemporâneos, reflete as complexidades das sociedades em que vivemos.

Ao analisarmos o BBB24 à luz dos espetáculos dos coliseus, refletimos sobre as implicações éticas do entretenimento e a considerar como valores como o respeito, a dignidade e o consentimento são integrados ou negligenciados nessas formas de diversão. À medida que avançamos, é imperativo manter um diálogo crítico sobre o papel do entretenimento na sociedade, assegurando que ele contribua positivamente para o tecido social, em vez de erodir os princípios éticos e banalizar pautas de lutas sociais importantes que sustentam uma comunidade justa e empática.

Por Danielle Leduc - Especialista em Marketing, Estratégia e Inovação e Coodenadora do

Curso de Publicidade e Propaganda da AEMS.