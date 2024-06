Voos Regionais

Atualmente Três Lagoas é atendida somente por uma companhia aérea, que tem como destino Campinas com translado terrestre para São Paulo. Se gasta um tempo nessa viagem entre ida ao aeroporto para embarque mais viagem e chegada ao destino final, quase seis horas, enquanto, por via terrestre, sete horas, aproximadamente. O fato é que a viagem aérea indiscutivelmente é muito mais confortável do que a terrestre, mas, também, mais cara se viajarmos acompanhados por mais pessoas. Passa da hora, Três Lagoas ser servida com voos diretos para São Paulo como é o caso de Araçatuba e Presidente Prudente, pois a demanda de passageiros está mais do que comprovada. Alegam alguns, que ao nosso aeroporto falta infraestrutura adequada para atender mais companhias aéreas... Entretanto, está previsto para breve a execução de obras que melhor estruturarão do aeroporto Plínio Alarcon. Será ampliado o pátio de manobras e acesso para hangares, que serão aumentados de quatro para oito, com o fim de abrigar aeronaves aqui estacionadas, além da melhoria do sistema de iluminação.

A execução dessas obras, certamente, possibilitará mais ofertas de horários para voos diários e poderá atrair mais uma ou duas companhias aéreas. Também, se faz necessário a instalação de serviço de controle de voos por instrumentos e demais equipamentos que asseguram tranquilidade para pilotos aterrissarem e decolarem em qualquer horário do dia ou da noite com mais segurança diante das condições meteorológicas e tráfego aéreo. Partindo de Três Lagoas para os aeroportos de Campinas em Viracopos ou Guarulhos e Congonhas em São Paulo, estaremos possibilitados a chegar a quaisquer destinos. Esse é o desejo do usuário do aeroporto do país. Também, não somos atendidos por nenhuma companhia aérea que possibilite destinos para Campo Grande, Dourados, Corumbá, Cuiabá, entre outros.

A aviação regional além de ser fator de integração, estimula pela mobilidade e rapidez de locomoção o intercâmbio comercial e turístico, que asseguram maior incremento para a atividade econômica. Na atualidade muitas empresas aqui instaladas utilizam aeronaves de médio porte para transportar seus executivos, os quais pela exiguidade de tempo se valem desse meio para com agilidade desempenharem suas atribuições gerenciais. Diante desse quadro, resta-nos torcer para após a execução dessas obras, que os serviços de operação do aeroporto de Três Lagoas sejam privatizados com brevidade como é, aliás, desejo do governo estadual, pois assim uma administradora com mais capacidade gerencial do aeroporto se empenhará em aumentar o fluxo de passageiros, atraindo companhias aéreas, as quais de pronto gozam de isenção estadual de ICM-S incidente sobre a venda do querosene que abastece a aviação comercial. A privatização do aeroporto deve estimular a aviação regional, que sem dúvida, incrementará o transporte de passageiros para cidades distantes com mais de trezentos quilômetros em curto espaço de tempo, assegurando agilidade e integração regional.