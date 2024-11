Alunos vandalizam escola estadual e causam danos em veículo de professora

Os objetos de metal foram encontrados no estacionamento, ao lado do veículo da professora

A Polícia Militar foi acionada na tarde da última quinta-feira (21), por volta das 17h15, para atender um caso de vandalismo em uma escola estadual de Paranaíba. Segundo o coordenador da instituição, alguns alunos danificaram o banheiro da escola e também o carro de uma professora.

No local, os policiais constataram que acabamentos de registros e tampas de válvulas de descarga haviam sido arrancados. Além disso, porta-papéis higiênicos estavam quebrados. Os objetos de metal foram encontrados no estacionamento, ao lado do veículo da professora.