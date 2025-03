Câmara de Paranaíba aprova nomes de mulheres que receberão Medalha de Honra Feminina Najla Mameri Faria

Demandas Senador Nelsinho reforça compromisso e destaca pedidos de investimentos

O senador Nelsinho Trad (PSD) esteve em Paranaíba para prestigiar o Carnaval e aproveitou a visita para ouvir as demandas do município. Em reunião na prefeitura, com a presença do prefeito, vice, vereadores e secretários, foram apresentados pedidos de recursos para melhorias na saúde, recapeamento de vias e canalização da cidade.“Eles tiveram uma reunião comigo […]