Chuvas acima da média são registradas em Paranaíba no mês de novembro

Após seis meses de estiagem, com a maior seca da história na região de Paranaíba, novembro deste ano registrou chuvas 49% acima do esperado para o período, de acordo com a média histórica do município. Foram 211,4 milímetros de chuvas durante os 30 dias.

A média histórica de chuva em Paranaíba para o mês de novembro é de 141,6 mm. Somente no dia 29 do mês passado, em 30 minutos, o acumulado de chuva foi de 45,4 mm. Nesse dia, o município ainda registrou 965 raios durante o temporal. A chuva torrencial causou alagamentos em diversas ruas e avenidas da cidade, como no cruzamento das ruas Maria Antônia e Comendador Garcia.

Outro local que também não tem vazão para escoamento dá água é o prolongamento da avenida Durval Rodrigues Lopes, próximo à avenida César Mario Mancini. O local é ponto de alagamento sempre que chuvas fortes atingem Paranaíba, pois o córrego Fazendinha não é canalizado neste ponto.

Atualmente, existe projeto para o local, que inclui a pavimentação asfáltica e a canalização do Córrego Fazendinha e a construção de um canal coberto na avenida César Mancini. Com um valor estimado de R$ 17.907.336,91, a licitação será aberta no dia 11 de dezembro de 2024, às 8h30.

A obra tem como principal objetivo resolver problemas relacionados ao escoamento de águas pluviais e a ocorrência de enchentes, garantindo maior segurança e conforto para a população. Além disso, a intervenção contribuirá para a melhoria do fluxo urbano, facilitando o tráfego na região e promovendo a qualidade de vida dos moradores e usuários das vias.