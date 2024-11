Esposa de traficante é presa transportando droga em caminhonete

Em Paranaíba, a campanha “Aluno Imunizado” entrou em sua segunda edição e visa garantir a atualização das carteiras de vacinação de crianças e adolescentes. Com início em 4 de novembro e objetivo previsto para o dia 14, a iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde percorre escolas e Centros de Educação Infantil (CEINFs) do município, realizando […]

O empresário Emerson Chaves será o novo presidente da Acip (associação Empresarial de Paranaíba). Atualmente ele faz parte da diretoria no cargo de secretário e lidera chapa única na eleição da entidade, que será na segunda-feira (18) das 13h às 18h. Frederico Chalub, atual presidente destaca que está satisfeito com o nome do seu sucessor, […]

Assim, com as informações, a Polícia Civil e a Polícia Militar abordaram a caminhonete em que estavam três pessoas. A esposa do investigado era quem conduzia o veículo, acompanhada de outras duas pessoas. A droga se encontrava em tabletes no banco traseiro do veículo.

Foi dada voz de prisão à condutora do veículo e aos outros dois passageiros do automóvel, sendo realizadas suas prisões em flagrante, ficando todos à disposição, agora, do Poder Judiciário.