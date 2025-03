Fratricida é considerado inimputável e ficará internado em hospital psiquiátrico

O Conselho de Jurados do Tribunal de Justiça da comarca de Paranaíba declarou o réu Igor Emanuel Garcia da Silva, 27 anos, culpado pelo assassinato do irmão Willian Garcia da Silva em agosto de 2021. No entanto, o réu foi considerado inimputável, ou seja, não pode ser responsabilizado pelo crime e deverá receber medida de segurança com internação compulsória no Hospital Psiquiátrico de Paranaíba, de acordo com sentença proferida ontem(18), pelo juiz da 1ª Vara Criminal, Edimilson Barbosa Ávila.

A defensora pública, Dra. Gabriela Sant Ana Barcelos defendeu a tese da inimputabilidade prevista no código penal brasileiro, que faz uma pessoa não poder ser responsabilizada por um crime.

O corpo de jurados, formado por mulheres entendeu pela aplicação da inimputabilidade, reconheceu que o réu usa drogas pesadas há tanto tempo que está fora de si e precisa de fato de um tratamento, uma internação no hospital psiquiátrico.

Durante o tempo destinado à defesa, foram exibidos documentos e laudos médicos que comprovam que o réu já era acompanhado pelo SUS, através do Centro de Atenção Psicossocial CAPS, desde 2018.