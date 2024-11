Produtores rurais de Paranaíba buscam apoio do MP contra Energisa

Produtores rurais de Paranaíba, insatisfeitos com a qualidade do serviço prestado pela Energisa, vão se reunir com o Ministério Público Estadual no próximo dia 11 para discutir problemas recorrentes e buscar soluções para os danos provocados pela empresa. A reunião será às 19h no recinto de leilões da Leilosin, organizado pelo Sindicato Rural de Paranaíba.

A Piracema, período de defeso das espécies, começa nesta sexta-feira (1º) nos rios federais que atravessam o estado de Mato Grosso do Sul, sendo o Rio Paranaíba, Rio Paraná e Rio Aporé. A partir da zero hora da próxima terça-feira, 5 de novembro, essa proibição se estende a todo o território de Mato Grosso do […]

No sábado (2) os paranaibenses se reunirão para celebrar a memória daqueles que já partiram em missas de Finados em Paranaíba. As celebrações ocorreram nos cemitérios da cidade. A primeira missa será realizada às 7h da manhã no Cemitério Municipal Santo Antônio. Em seguida, haverá uma segunda missa às 9h no Cemitério Pax Vida. O […]

Problemas como interrupções constantes de energia na zona rural e incêndios provocados por falhas na rede elétrica são apontados como as principais reclamações. Os produtores esperam uma resposta eficaz para que sejam sanados e reparados esses danos, além de tratamento igualitário como o que é dado aos moradores da zona urbana. “Imagina você, na zona urbana, ficando metade do seu tempo sem energia. Não tem cabimento uma situação dessa. Como que seria a sua qualidade de vida e como é que você tocaria o seu comércio? Então, a gente precisa de mais respeito. Do jeito que está não dá, mas a gente precisa que o produtor rural compareça na reunião”, desabafou o presidente do Sindicato, Fábio Macedo, destacando o impacto negativo na qualidade de vida e na produção rural.

O presidente ainda explicou que a partir de 11 de outubro, quando foram registradas as primeiras chuvas, algumas propriedades rurais ficaram sem energia durante seis dias.

Em nota, a Energisa informou que tem um plano contínuo de investimentos e operacional para as 74 cidades atendidas pela concessionária em Mato Grosso do Sul. “Em Paranaíba, a força de trabalho foi reforçada com manutenções, inspeções na rede elétrica e podas conforme cronograma das atividades desempenhadas nesta e em outras regiões do estado; além da mobilização de equipes adicionais durante as ocorrências climáticas severas”, diz a nota.