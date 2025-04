Delegados da Receita Federal orientam profissionais da Contabilidade  sobre destinação do IR

Com a chegada do fim do prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda 2025, no dia 31 de maio, a Delegacia da Receita Federal em Mato Grosso do Sul está intensificando o contato com profissionais da área da Contabilidade para fortalecer a campanha de destinação de parte do IR para fundos de apoio a crianças, adolescentes e idosos.

Nesta segunda-feira (28), em Paranaíba, durante reunião na Câmara Municipal, o delegado titular Zumilson Custódio e o delegado-adjunto Henry Tamashiro, explicaram a importância da destinação, prevista em lei, que permite que até 6% do imposto devido seja destinado diretamente a fundos municipais, sem custo adicional para o contribuinte.

De acordo com o delegado titular, Paranaíba tem um grande potencial de arrecadação, estimado em cerca de R$ 2 milhões anuais, mas atualmente apenas 5% desse valor é efetivamente destinado às entidades.