Homem denuncia furto em sua casa e suspeita de filho de usuário de drogas

Paranaíba registra saldo positivo na geração de empregos em outubro

O desempenho positivo teve variação relativa de 0,44% Paranaíba fechou o mês de outubro com um saldo positivo na geração de empregos, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) . No período, o município registrou 639 admissões contra 595 desligamentos , resultando em um saldo de 44 postos de […]