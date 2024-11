Investimentos em Paranaíba impulsionam expansão da citricultura no estado de MS

Com foco na geração de empregos e no desenvolvimento regional, a citricultura está em expansão em Mato Grosso do Sul, com 30 mil hectares já negociados para o plantio. Em Paranaíba, o Grupo Junqueira Rodas iniciou em abril um projeto de citricultura em 1.500 hectares e já plantou 650 no distrito de São João do Aporé.

Neste mês, os empresários Fábio Bifon e Sarita Junqueira Rodas anunciaram ao prefeito Maycol Queiroz a aquisição de mais 1.000 hectares para ampliar a produção. Sob a liderança de Sarita, o grupo investe em tecnologias como estações meteorológicas e monitoramento via GPS, aumentando a produtividade e a sustentabilidade. O grupo já tem mais de dois milhões de pés de laranja plantados em 13 fazendas.

Sarita, CEO do grupo, destacou o potencial do estado por suas condições fitossanitárias e a ausência do greening, doença que afeta grandes pomares. “Aqui temos boas condições fitossanitárias, ainda livres de doenças como o greening. Mato Grosso do Sul tem um imenso potencial”, afirmou. A produção será expandida para São Paulo e Paraná.