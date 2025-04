Licitação aberta para construção do prédio do IFMS em Paranaíba

Está aberta a licitação para construção do prédio que vai abrigar o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS no campi de Paranaíba. As empresas de engenharia interessadas em participar das licitações, já podem enviar propostas.

Os processos licitatórios serão realizados na forma de contratação integrada, com as empresas vencedoras responsáveis tanto pela elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia quanto pela execução das obras e demais obrigações, como licenciamento e sustentabilidade.

A obra tem investimento previsto em R$ 33,7 milhões, com prazo de execução de 36 meses. Parte do recurso é proveniente do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).