Município amplia vacinação contra Influenza em grupos prioritários: Em 3 horas mais de 120 doses aplicadas

Paranaíba

Delegados da Receita Federal orientam profissionais da Contabilidade sobre destinação do IR

Com a chegada do fim do prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda 2025, no dia 31 de maio, a Delegacia da Receita Federal em Mato Grosso do Sul está intensificando o contato com profissionais da área da Contabilidade para fortalecer a campanha de destinação de parte do IR para fundos de apoio […]