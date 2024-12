Nelma Gonzalez encerra mandato à frente do Lar de Idosos com balanço positivo

Após mais de uma década dedicando-se ao Lar de Idosos Santo Agostinho, Nelma Gonzalez encerra seu ciclo como presidente da instituição. Em entrevista à Cultura FM, ela destacou as conquistas, os desafios enfrentados e a importância do trabalho para o bem-estar dos internos.

Nelma enfatizou o papel essencial das emendas parlamentares, doações da comunidade e parcerias institucionais para manter o funcionamento do lar e proporcionar melhorias, como a construção do “cantinho do idoso”, uma área de convivência que será inaugurada em janeiro.