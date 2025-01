Paranaibense ganha R$ 50 mil na Nota MS Premiada

Dois sortudos faturaram R$ 50 mil cada no último sorteio de 2024 da Nota MS Premiada. Um dos premiados é de Campo Grande e o outro é de Paranaíba. Outros 395 consumidores acertaram a quina do sorteio e também foram premiados com R$ 506,33.

O próximo sorteio da Nota MS Premiada acontece no dia 30 de janeiro. Para participar dos sorteios, é muito simples: basta colocar o CPF no documento fiscal em qualquer compra realizada nos estabelecimentos comerciais de Mato Grosso do Sul.