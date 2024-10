Paróquia Santo Antônio é sede da Jornada Diocesana da Juventude

Nos dias 26 e 27 de outubro, a Paróquia Santo Antônio, em Paranaíba será sede da Jornada Diocesana da Juventude neste final de semana. A programação tem início no sábado (26) às 16h com abertura do encontro no Espelho d’água, com a animação de um trio elétrico.

Em seguida os jovens seguem ao Salão Paroquial da Matriz Santo Antônio, onde haverá momentos de pregação e animação. No sábado o encontro será finalizado por volta das 21h30.

No domingo (27) a programação tem início às 7h com café da manhã e encerra às 16h com Missa.

O encontro contará com a presença do bispo diocesano Dom Luiz Knupp, além de freis e outros padres, que estarão compartilhando suas mensagens e incentivando a espiritualidade dos jovens.