Vigilância Sanitária faz ação contra uso de “vape” e câmeras de bronzeamento artificial

Profissionais de saúde e da Vigilância Sanitária dos municípios da Costa Leste e Rota da Celulose reúnem se nesta quinta-feira(16), no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), no II Workshop Macroregional, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde.

Na pauta, a busca de maior fiscalização contra o uso de cigarros eletrônicos, “vape” , comercio on line de produtos fitoterápicos e câmeras de bronzeamento utilizadas em clínicas de estética.

Segundo Matheus Pirolo, gerente de Apoio aos Municípios da SES e responsável pela supervisão do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, estatísticas mostram que 70% dos usuários do “vape”, estão na faixa etária de 14 a 24 anos.