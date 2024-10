Dez motos são recuperadas em uma semana

Pelo menos dez motocicletas foram recuperadas nesta semana em Três Lagoas. Os veículos haviam sido furtados em diferentes circunstâncias e foram localizados por meio de investigações da Polícia Civil e monitoramento ostensivo da Polícia Militar. Um suspeito de 19 anos, preso nesta semana, confessou ter furtado sete motos na cidade ao longo do ano. As motocicletas foram encontradas e devolvidas aos proprietários.

O delegado titular do Setor de Investigações Gerais (SIG), Ricardo Henrique Cavagna, destacou o trabalho de monitoramento dos casos e o sucesso crescente na localização dos veículos. Ele reforçou a importância de medidas preventivas por parte dos proprietários para evitar furtos. “É fundamental sempre deixar esses veículos em locais abrigados, como dentro de residências. Em áreas públicas, é importante dar preferência a locais bem iluminados”, afirmou o delegado. Ele também alertou sobre o cuidado em não deixar a chave na ignição. “É muito comum, nos registros de furtos, que a vítima relate ter deixado a chave na ignição e o capacete no retrovisor”, completou.

MEDIDAS

Outras orientações repassadas pelo delegado se referem aos cuidados com objetos deixados dentro de automóveis, como bolsas e malas, que podem atrair a atenção de criminosos. Além disso, ele alertou que adesivos na lataria podem revelar informações sobre os hábitos e a condição social dos proprietários, aumentando o risco de furtos.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), de janeiro a outubro deste ano, 131 veículos foram furtados em Três Lagoas, entre carros, motos e caminhões. No mês de outubro, foram registrados nove furtos. Em 2023, no mesmo período, ocorreram 129 furtos, sendo 11 deles no mês de outubro.