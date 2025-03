Motorista embriagado atropela duas jovens em bicicleta elétrica no bairro Santos Dumont

Três Lagoas (MS) – Um acidente de trânsito envolvendo um veículo e uma bicicleta elétrica deixou duas jovens feridas na tarde deste sábado (22), no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) e segue sob investigação da Polícia Civil. De acordo com informações apuradas, o condutor de um GM Monza trafegava pela Rua Maria Guilhermina Esteves quando desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e avançou sobre a Rua Joaquim Martins, via preferencial.

Nesse momento, o veículo colidiu contra duas jovens que transitavam em uma bicicleta elétrica em direção ao trabalho. O impacto arremessou as vítimas ao solo, provocando ferimentos na região dos joelhos. Elas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros atendimentos no local.